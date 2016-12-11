بابا الفاتيكان: لا أفكر في الاستقالة حاليا

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إنه لا يفكر حاليا في الاستقالة من منصبه، ولكنه إذا استقال فسوف يترك الفاتيكان ويبقى في روما.



ونقلت قناة "تيليبيزا أونيبيسيون" التلفزيونية المكسيكية الأمريكية عن البابا "85 عاما" قوله: "لا، قطعا لا"، ردا على سؤال بشأن بقائه في الفاتيكان إذا استقال، مضيفا أنه لن يعود إلى مسقط رأسه الأرجنتين.



وذكر أنه إذا تنحى، سيصبح أسقفا فخريا في روما وسيستمر في الإقامة في روما وخدمة المؤمنين فيها.



وأضاف: "إذا ظللت حيا، أود أن أفعل شيئا كهذا".



واستبعد البابا فرنسيس، على العكس من سلفه البابا بنديكت السادس عشر، أن يطلق على نفسه بابا فخريا. وأوضح أنه لا يدرس تقديم استقالته حاليا.