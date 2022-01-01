21 لاعبا في قائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة الاتحاد في الدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي سيقام غدا الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.

وجاءت القائمة الـ21 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.