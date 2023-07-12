 حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية يتسبب في إجلاء 200 من المرضى - بوابة الشروق
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حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية يتسبب في إجلاء 200 من المرضى

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 6:33 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 6:33 ص

اندلع حريق في برج لانتظار السيارات بمستشفى في مدينة دايجو جنوب شرق كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس ، مما اضطر المسؤولين لإجلاء حوالي 200 مريض ، حسبما أفاد رجال الإطفاء.

وأضاف رجال الإطفاء أن من بين الذين تم إجلاؤهم ، امرأة في السبعينيات من عمرها ، وشكت من صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وتم إخماد الحريق الرئيسي بعد حوالي ساعتين ، بمشاركة نحو 170 من رجال الإطفاء و65 عربة إطفاء ومعدات أخرى،حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وتعتزم سلطات الإطفاء والشرطة في المدينة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.


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