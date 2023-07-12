قرار وزاري ببدء الدراسة في كليات جديدة بجامعة المنوفية الأهلية العام الدراسي المقبل

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات جديدة بجامعة المنوفية الأهلية العام الدراسي المقبل.

وأوضح "القاصد"، في تصريحات اليوم الخميس، أن القرار يشتمل على كليات طب وجراحة الفم والأسنان وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي "برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات"، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية "برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي" والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري والعلوم الإنسانية والاجتماعية "برنامج الترجمة التخصصية واللغة الإنجليزية" بجامعة المنوفية الأهلية العام الدراسي المقبل 2024-2023، بناءً على تقرير اللجنة الفنية المشكلة؛ لدراسة وفحص الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الكليات، والتي أجرت زيارات ميدانية لتفقد منشآت وتجهيزات الجامعة، ورفعت التقرير للوزارة.

وأعرب رئيس الجامعة والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، عن سعادته بصدور القرار الوزاري لبدء الدراسة بهذه الكليات التي تضم برامج متميزة، حيث تسعى الجامعة لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في جودة التعليم الجامعي؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم لتطوير التعليم الجامعي، وتوجيهاته للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة.

وتطرح برامج تعليمية متخصصة، تواكب سوق العمل والتخصصات العلمية الجديدة المحلية والإقليمية والدولية، مع إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، ومواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي.

وبدورها، أوضحت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة والمشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية، أنه جار العمل لاستكمال إجراءات صدور قرار بدء الدراسة بكليات الطب والتمريض، وباقي برامج كلية الهندسة؛ لتكتمل الكليات التي تسعى جامعة المنوفية الأهلية لافتتاحها، والبرامج التي بدأت الدراسة بها هذا العام الدراسي والتي شملت كلية الهندسة برنامج تخطيط، وتشييد المدن الذكية، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي برنامج إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة.