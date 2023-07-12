 صلاح عبد الله بعد هزيمة الزمالك في لقاء القمة: حقكوا تهللّوا وتحفلّوا واحنا نسكت - بوابة الشروق
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صلاح عبد الله بعد هزيمة الزمالك في لقاء القمة: حقكوا تهللّوا وتحفلّوا واحنا نسكت

إيناس عبدالله
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:20 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:20 م

هنأ الفنان الزملكاوي صلاح عبد الله، جمهور نادي الأهلي، بعد فوزه على نادي الزمالك في لقاء القمة 126 بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

ونشر صلاح عبد الله صورة له من مسرحية "حمري جمري" مدون عليها جملته الشهيرة (حصل خير إن شاء الله)، وعلق: "من حقكوا تهللّوا وتحفلّوا واحنا نسكت ونصبر، والعبدلله مش حمل الزعل والغضب. وهي كدا قفلت صح، والحمدلله في كل وقت وعلى كل حال".

وختم كلامه: زمالكاوي "حالة وحتروح لحالها".

وتوج الأهلي بلقب بطل الدوري هذا الموسم، ليعود الدرع إلى القلعة الحمراء بالجزيرة بعد غياب عامين متتاليين، احتفظ فيهما الزمالك بدرع الدوري.


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