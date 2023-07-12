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أعداد جريدة الشروق
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نيجيريا تعلن حالة الطوارئ بشأن الأمن الغذائي للقضاء على تضخم الأسعار

أبوجا (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:36 م

قال ديلي ألاكي، المتحدث باسم الرئيس النيجيري، بولا نينوبو، في إيجاز صحفي بالعاصمة أبوجا اليوم الخميس، إن الحكومة ستتخذ على الفور عددا من الإجراءات للقضاء على تضخم أسعار المواد الغذائية، وضمان توافرها دون انقطاع للمواطنين العاديين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث قوله إنه سيتم استخدام المدخرات الناجمة عن إلغاء الدعم على البنزين، في إعادة تنظيم القطاع الزراعي.

وقال ألاكي إنه سيتم تشكيل مجلس وطني للسلع، من أجل المراجعة المستمرة لأسعار الأغذية، والحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع، وضمان حدوث ارتفاعات وانخفاضات معتدلة في أسعار الأغذية.

وتابع بالقول إن البنك المركزي سيواصل تمويل سلسلة القيمة الزراعية.

وأضاف أن الحكومة تعتزم مضاعفة حصة الوظائف التي يوفرها القطاع الزراعي من 35% إلى 70% على المدى الطويل.

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