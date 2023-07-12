 الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من القدس ويقتحم بلدة فى جنوب جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من القدس ويقتحم بلدة فى جنوب جنين

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 3:49 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 3:49 ص

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين فلسطينيين من بلدة "أبو ديس" شرق مدينة "القدس" المُحتلة، وأكدت مصادر بالقدس أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 

وفى شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحامها بلدة "يعبد" جنوب غرب محافظة "جنين". 


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان العزّل، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. 


كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين على الشارع الرئيس الرابط بين "جنين" و"نابلس". 

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