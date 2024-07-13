كولر: ما يتعرض له الأهلي لم أعيشه طوال تاريخي

واصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شكواه من ضغط جدول مباريات الفريق في بطولة الدوري بالموسم الجاري وذلك بعد الفوز على بيراميدز 2/3 مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 14.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة "التعامل مع الإصابات وضغط المباريات قدرنا، ولكن لدينا قائمة كبيرة ونحاول تجهيز جميع اللاعبين".

وأضاف "المستويات بين لاعبي الأهلي متقاربة، ومن الوارد أن يتواجد لاعب خارج القائمة في التشكيل الأساسي بالمباراة القادمة إذا تدرب بشكل جيد".

وشدد المدرب السويسري "هدفي أن يكون الكل جاهزا للمشاركة في أي وقت لأكون قادرا على استكمال الموسم، لأن اللعب كل ثلاثة أيام وخوض ثلاثة أرباع الموسم في شهرين أمر لم أعيشه مسبقا طوال تاريخي".

وأشار مارسيل كولر "بيراميدز منافسنا الأول لا يواجه نفس المشكلة أو ضغط مبارياته بنفس المعدل، وسنحارب على لقب الدوري لآخر نفس".

ورد كولر على افتقاد الأهلي للعب الكرة على الأرض، قائلا "نحن أكثر فريق يلعب كرة على الأرض، والأمر يختلف على حسب المنافس، وقد لا نصل إلى المرمى إذا اكتفينا باللعب على الأرض طوال المباراة".