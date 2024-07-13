السعودية تستنكر بأشد العبارات استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على يد إسرائيل

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استنكرت السعودية، اليوم السبت، بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم السبت "عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة".

وجددت المملكة "مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما تؤكد المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال قرب مفترق النص بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع إلى 79 شهيدا.

وكان وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلن "استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين حتى اللحظة إثر المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق النص بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع".

واستشهد أكثر من 50 فلسطينيا وأصيب عدد كبير من المواطنين إثر قصف الجيش الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.





