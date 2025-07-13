الاتحاد يفاوض لاعب النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، مساء السبت، أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات رسمية مع النصر من أجل المدافع عبد الإله العمري.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الاتحاد فتح باب المفاوضات مع النصر رسميًا من أجل العمري.

وواصلت أن الفرنسي لوران بلان طلب من إدارة الاتحاد التعاقد مع عبد الإله العمري سواءً على سبيل الإعارة لموسم جديد أو شراء عقده نهائيًا.

وشددت على أن النصر طالب في وقت سابق بالحصول على 60 مليون ريال سعودي من أجل الموافقة على انتقال العمري إلى الاتحاد.وخاض العمري 21 مباراة رسمية مع الاتحاد في الموسم الماضي، اكتفى خلالها بتقديم تمريرة حاسمة واحدة دون أن يسجل أي أهداف.