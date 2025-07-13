آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الرهائن

تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت في تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين الحكومة بتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وقال أحد المتحدثين، إيلي شارابي، في التجمع المركزي في تل أبيب، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "نافذة الفرصة لإعادة جميع الـ 50 رهينة - أحياء وأموات - مفتوحة الآن، ولن تبقى كذلك طويلا".

وكان شارابي نفسه قد اختطف خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس، واحتجز لمدة 16 شهرا في غزة.

وبعد إطلاق سراحه في أوائل فبراير، علم أن زوجته وابنتيه الصغيرتين قد قتلتا خلال الهجمات. ولا يزال جثمان شقيق شارابي، يوسي، محتجزا في غزة.

وخاطب شارابي الحكومة الإسرائيلية قائلا:"لقد تم انتخابكم لخدمة هذا الشعب. بتواضع، بتهذيب. لقد تسبب الغرور في كارثة لنا - ويجب ألا نعود إلى هذا النمط من السلوك".

ووفقا للأرقام الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 50 شخصا خطفوا من إسرائيل محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

وتجري إسرائيل وحماس حاليا محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، والذي سيؤدي أيضا إلى إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وبقايا العديد من الآخرين. وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم السبت إن المحادثات قد توقفت، حيث يتبادل الطرفان المتحاربان اللوم على عدم إحراز تقدم.

ويتهم المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطالة أمد العملية.

ويقول منتقدو نتنياهو إنه يحاول تأمين بقائه السياسي عن طريق تأخير خطوات إنهاء الحرب.