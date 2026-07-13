الاتحاد الأوروبي يستعد لتجاوز عقبة أخيرة أمام حقوق ركاب الطائرات

من المتوقع أن تتجاوز حقوق ركاب الطائرات الجديدة في الاتحاد الأوروبي عقبتها الأخيرة اليوم الاثنين، عندما يتأهب وزراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة رسميا على الإصلاحات بعد أن حظيت بالفعل بدعم من البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في منتصف عام 2027، وستمنح حقوقا إضافية للعائلات والركاب ذوي الإعاقة.

وسيحق للأطفال دون سن 14 عاما الجلوس بجانب والديهم في الرحلات الجوية دون دفع رسوم حجز المقاعد. وسينطبق الحق نفسه على النساء الحوامل والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يسافرون مع مرافق.

كما ستطالب شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية في أسماء الركاب على التذاكر مجانا، وتوفير بطاقات صعود الطائرة المطبوعة للركاب الذين سجلوا وصولهم دون رسوم إضافية.

وستظل القواعد التي تحكم التعويض عن الرحلات الجوية المتأخرة والملغاة دون تغيير إلى حد كبير، وذلك في أعقاب خلافات طويلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن هذه القضية.