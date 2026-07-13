ضياء رشوان: الحكومة تخصص 30 مليون جنيه لدعم صندوقي المعاشات والعلاج بنقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أنه في إطار السياسة العامة التي يتبناها ويكلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم بمذكرة إلى وزير المالية، للنظر في تخصيص دفعة استثنائية بقيمة 30 مليون جنيه، لدعم الاحتياجات العاجلة لصندوقي المعاشات والعلاج بنقابة الصحفيين.

وأضاف، في بيان اليوم، أنه بناءً على ذلك، قرر وزير المالية تخصيص هذا المبلغ العاجل والاستثنائي لنقابة الصحفيين، وجارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويله فورًا إلى النقابة.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن حرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم هذا الدعم المتواصل يأتي في إطار العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري عمومًا، بما يمكنه من أداء دوره المهني والوطني، ولا سيما القوة البشرية العاملة به.