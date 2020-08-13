جونسون: تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل أخبار جيدة للغاية

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرار الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتطبيع العلاقات بأنها «أخبار جيدة للغاية».

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «كنت آمل ألا يتم المضي قدما في الضم بالضفة الغربية، واتفاق اليوم لتعليق الأمر خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلامًا».

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».