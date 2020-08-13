كتاب جديد: زعيم كوريا الشمالية يصف علاقته مع ترامب بـ«الفيلم الخيالي»

كشف كتاب جديد للصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وصف علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "فيلم خيالي".

ويستند الكتاب المقرر طرحه في 19 سبتمبر المقبل تحت عنوان "غضب" إلى 25 رسالة شخصية متبادلة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، وفقا لبعض التفاصيل حول مضمون الكتاب التي كشفتها دار نشر سايمون آند شوستر على موقع أمازون، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وذكرت دار النشر الأمريكية في وصف للكتاب عبر الموقع أن "كيم يصف في الرسائل العلاقة التى تجمعه بترامب بأنها تستحق أن تحول إلى فيلم خيالي".

وأوضحت الدار أن "الكتاب يستند إلى مئات الساعات من المقابلات مع شهود عيان، بالإضافة إلى الرسائل الإلكترونية والمذكرات والوثائق السرية"، ويحتوي غلاف الكتاب على لقطة مقربة لنصف وجه ترامب.

ويعد الكتاب الجديد، ثاني كتاب لوودوارد ينشره عن رئاسة ترامب حيث سبق وأن نشر كتاب "الغضب: ترامب في البيت الأبيض" عام 2018.

يذكر أن ترامب رفض إجراء مقابلة مع ودورد بسبب كتابه الأول الذي تحدث عن فترة رئاسته، ووصف ترامب الكتاب بأنه "محض خيال من قبل كاذب ومصادر زائفة"، لكن في يناير الماضي، كشف ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه التقى ودوارد، قائلا: "لقد أجريت مقابلة مع كاتب ومراسل جيد جدا جدا"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

والتقى دونالد ترامب وكيم جونج أون 3 مرات، وكانت المرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة.

ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في فبراير 2019 في هانوي.

لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي من الإشادة بعلاقاته مع كيم جونج أون، بل ذهب إلى حد القول إنهما "وقعا في حب بعضهما بعضا".

وقال الرئيس الأمريكي في سبتمبر 2018 لمؤيديه: "كتب لي رسائل جميلة وقعنا في حب بعضنا".

يشار إلي أن بوب وودوارد صحفي استقصائي شهير معروف بكشفه تفاصيل مرتبطة بفضيحة "ووترجيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974.