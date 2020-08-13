السودان: التفاوض بملف سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي خيارنا

عقد مجلس الأمن والدفاع الوطني اجتماعًا، بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر مجلس السيادة بالقصر الجمهوري في الخرطوم، استمع فيه إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أمن الاجتماع على أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان، وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات، مصر وإثيوبيا والسودان.

وأشاد المجلس بالفريق السوداني المفاوض والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات، والتي وجدت التقدير من المجتمعين الدولي والإقليمي.

وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني، على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذى قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي السيد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع الوطني أن هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وان أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول.

ودعا المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى، وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.