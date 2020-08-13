الرئيس الإندونيسي يكشف معلومات بشأن لقاح محلي ضد كورونا بالاشتراك مع الصين

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عن الأمل في ظهور لقاح ضد الفيروس التاجي على نطاق واسع في البلاد بحلول منتصف العام المقبل، بمناسبة بدء تجارب سريرية على عقار طور مع الصين.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن الرئيس الإندونيسي قوله: "نعمل على لقاح خاص بنا منذ ثلاثة أشهر"، معربا عن الأمل في "أن يكون العقار جاهزا في أقرب وقت ممكن، وربما يكون ذلك بحلول منتصف عام 2021"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتلقى حوالي 20 متطوعا في الأيام الأخيرة التطعيمات الأولى، وسيشارك في هذه المرحلة من الاختبارات حوالي 1600 متطوع.

اللافت أن حاكم مقاطعة جاوة الغربية، رضوان كامل، كان من أوائل المتقدمين بطلب للاشتراك في التجارب السريرية، التي ستستمر وفقا لأكثر التوقعات تفاؤلا، حتى يناير من العام المقبل.

وتعمل على تطوير هذا اللقاح، شركة الأدوية الحكومية الإندونيسية "بيو فيرما" وشركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية. هذا، ومن المتوقع أن تتمكن إندونيسيا من إنتاج حوالي 250 مليون جرعة من هذا الدواء سنويا.