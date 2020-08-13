عضو مجلس النواب اللبناني: البرلمان يعمل لصالح الكتل الأكبر التي تدير الحكومة

قال عضو مجلس النواب اللبناني، فؤاد مخزومي، إن دور البرلمان اللبناني يعمل لصالح الكتل الأكبر التي تدير الحكومة، لتشريع قوانين تسمح لها بعمل ما يروق لها.

وأضاف المخزومي لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أنه صدم من عدم قيام المجلس النيابي بممارسة الرقابة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن ضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال العام المقبل.

وأوضح عضو مجلس النواب اللبناني، أن «الطبقة الفاسدة التي حكمت لبنان منذ عام 1936 حتى اليوم وتسيطر على الحكومة والقضاء والمؤسسات الأمنية، همهم الوحيد الحفاظ على أطول فترة ممكنة داخل الحكم».

وذكر أن «اللبنانيين لا يمكن أن يعودوا إلى الماضي، ولا يمكن للحكومة اللعب على بند الطائفية والمذهبية، وأنه لايعقل أن يحاط مقر البرلمان اللبناني بثكنة عسكرية»، بحسب تعبيره.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، صباح الخميس جلسة حيث سيتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى قصر الأونيسكو كلّيًا طيلة فترة انعقادها.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قبل يومين استقالة حكومته رسميًا، معلنا العودة إلى صفوف الشعب للمشاركة في التغيير الذي يصنعه اللبنانيون.