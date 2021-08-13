تقارير: بيرسي تاو سيرحل عن برايتون

يبدو أن صفقة بيرسي تاو، لاعب برايتون الانجليزي، اقتربت من النهاية لصالح النادي الأهلي.

وارتبط اسم بيرسي تاو بمفاوضات رسمية مع النادي الأهلي في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالمدير الفني للفريق الأحمر بيتسو موسيماني.

وكشف آندي نايلور، الصحفي بشبكة ذا أثليتك البريطانية، أن بيرسي تاو سيرحل عن برايتون قبل نهاية شهر أغسطس المقبل. وكتب نايلور عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أعلم أن بيرسي تاو سيغادر برايتون لاحقًا، وعلمنا بوجود اهتمام من الأهلي المصري للتعاقد معه».

ومن جانبه أوضح موقع ذا أثليتك حقيقة رحيل بيرسي تاو عن برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب تقرير للموقع البريطاني اليوم الجمعة: «بيرسي سيرحل نهائيًا عن برايتون في شهر أغسطس، لم يتوقع مسؤولو برايتون أن المهاجم الذي تعاقدوا مقابل 2.8 مليون جنيه إسترليني من صن داونز قبل عامين ونصف سيترك النادي».

وواصل التقرير: «ادارة نادي برايتون قررت بيع بيرسي تاو بعد الحصول على منافع مالية من بيعه لأندية أندرلخت ورويال يونيون سانت خيوليس وكلوب بروج في بلجيكا على سبيل الإعارة، بسبب العقبات التي تحول دون الحصول على تصريح عمل».

وكانت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية قد أكدت في وقت سابق أن الأهلي أتم صفقة بيرسي تاو بمبلغ يقارب من 2 مليون و700 ألف دولار ليعتبر اللاعب الأعلى سعرا في النادي.