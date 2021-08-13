شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم /الجمعة/، على ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فيما وجه باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة.

ووجه الكاظمي ،خلال اجتماع أمني طارئ، مع القيادات الأمنية والاستخبارية، باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة.



كما وجّه الكاظمي أيضاً بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشدداً على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها، مؤكدا أن حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم.

وأوضح أن هناك استنفاراً كاملاً في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تعرض خطين لنقل الطاقة إلى استهداف بعبوات ناسفة ما أدى إلى تضرر برج رقم (١٣) الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ، مشيرة إلى أن الخطين يغذيان مشروع ماء الكرخ بالطاقة.



وأكدت وزارة الكهرباء -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-، "تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد ١٣٢، التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة، إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجير بعبوات ناسفة ".



وأضافت الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة، رفقة القوات الأمنية للكشف على الخطين المتضررين بهدف الإسراع في إتمام الصيانات المطلوبة وإعادتهما إلى الخدمة".