محمد صفوت يهزم لاعب الجزائر ويمنح مصر بطاقة التأهل في كأس ديفيز

تأهل المنتخب الوطني للتنس للرجال إلى الدور الثاني والأخير في منافسات المجموعة الإفريقية الثالثة لكأس ديفيز وذلك بعد فوزه بالمباراة الثانية على نظيره الجزائري وتقدمه 2- 0 بالمجموعة الأولى للبطولة .

ونجح محمد صفوت في الفوز بمباراة الفردي الثانية على الجزائري نظيم محلوف 2 - 0 بنتيجة 6/3 و6/3 لتحصل مصر على بطاقة التأهل رسميا وتنتظر الفائز من مواجهة رواندا مع موزمبيق اللذين يلعبا بالمجموعة الثانية لتحديد صاحب المركز الثاني فيما يلعب منتخب بنين ثاني مجموعتنا مع متصدر المجموعة الثانية غدا السبت أيضا وهو منتخب كينيا ويصعد الفائزان في المباراتين غدا إلى المجموعة الأفروأوربية الثانية بالموسم الجديد .

وباتت المباراة الثالثة والأخيرة أمام الجزائر في ختام الدور الأول وهي مواجهة الزوجي مجرد تحصيل حاصل فقط يخوضها الثنائي أدهم جابر وشريف مخلوف من أجل اكتساب الخبرات لاسيما وأنها المشاركة الأولى لهما في منافسات كأس ديفيز .

في الوقت نفسه يلعب المنتخب الجزائري مباراة الهبوط في المجموعة الإفريقية الرابعة حيث يلاقي ثالث المجموعة الثانية غدا السبت وسيكون الخاسر من منتخبي رواندا أو موزمبيق بينما تأكد هبوط منتخب غانا بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الثانية وينتظر الفريق الثانى الذى سيهبط معه غدا .