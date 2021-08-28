 عمرو أديب: كلمة الخطيب توحي بأن الأهلي خسر الدوري بسبب مؤامرة سياسية - بوابة الشروق
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عمرو أديب: كلمة الخطيب توحي بأن الأهلي خسر الدوري بسبب مؤامرة سياسية

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 3:26 ص | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 3:27 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجمهوره ناديه، تعطي انطباعا إن الأهلي خسر الدوري هذا الموسم والموسم الماضي بسبب مؤامرة وكأنها مؤامرة سياسية.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر": "الأهلاوية نفسهم شايفين الأهلي وحش ومحتاجين لاعيبة جديدة واللاعيبة اللي عندنا مش أد كده ".

وتابع: "نقطة التحول كانت رحيل موسيماني.. مين مشّى موسيماني.. هل فيه قوة خارجية عملت كده".

وأكمل: "أسباب فشل الأهلي وضياع الدوري والكأس ممكن يكون بسبب 20% بسبب المؤامرة لكن نسبة 80% الأهلي مش الأهلي".

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