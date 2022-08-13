أوقفت الحكومة اليمنية، إنتاج النفط الخام من حقول في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، على خلفية توتر تشهده المحافظة الغنية بالنفط إثر مواجهات دامية بين قوات عسكرية وأمنية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة المشغلة لقطاع "إس2" في منطقة العقلة شمال غربي شبوة، أوقفت عمليتي الضخ الإنتاج النفطي، نتيجة للظروف الأمنية التي تشهدها المحافظة بسبب تجدد المواجهات بين "ألوية العمالقة الجنوبية" و"قوات دفاع شبوة" من جهة، ووحدات من الجيش اليمني من جهة ثانية.

وتقدمت وحدات من "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" المواليتين لمحافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، في الجهة الشمالية الغربية من مدينة عتق مركز المحافظة، بوقت سابق من أمس الجمعة، حيث نشرت نقاط تمركز في الطريق الرابط بين المدينة ومديرية العبر أولى مناطق محافظة حضرموت المجاورة "شرقي اليمن"، بعد ساعات من محاولة تقدم نفذتها آليات لوحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة، باتجاه عتق عبر طريق المعشار.

يشار إلى أنه في يوم الأربعاء الماضي، أحكمت "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة"، السيطرة على مدينة عتق، بعد 3 أيام من الاقتتال مع الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة، بعد رفض قائد قوات الأمن الخاصة قرارا بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات الموالية له بالاستنفار والانتشار في المدينة.