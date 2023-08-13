مصرع تاجر ذهب إثر انقلاب سيارته بالشرقية

لفظ تاجر ذهب من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد؛ إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته بطريق بلبيس - الزقازيق الصحراوي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول محمد ح، 38 سنة، تاجر ذهب مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث انقلاب سيارته بطريق بلبيس - الزقازيق الصحراوي نتيجة انفجار إطار السيارة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.