اتحاد اليد: الزمالك ممنوع من القيد حتى سداد مديونياته

قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إن نادي الزمالك مديون بـ أكثر من 20 مليون جنيه، مشيرًا أنه ممنوع من قيد الصفقات الجديد حتى يتم سداد المديونيات السابقة.

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك مديون بأكثر من 20 مليون جنيه، أما الأهلي مديونياته حوالي 3 أو 4 ملايين جنيه».

وتابع: «المدرب الأجنبي والمحترف السابق لديهما مستحقات متأخرة تصل إلى 8 ملايين ونصف، بينما اتحاد اليد لديه مستحقات تصل إلى 7 ملايين ونصف».

وأكمل صلاح: «بجانب مستحقات لدى لاعبين مصريين في الفريق الأول قدموا شكوى جماعية بمستحقات تصل إلى 5 أو 6 ملايين».

وأردف: «قرار إيقاف الزمالك من القيد محليًا ودوليًا جاء من الاتحاد الدولي للعبة، الثنائي الأجنبي قدم شكوى في الاتحاد الدولي الذي طالبنا بمخاطبة الزمالك، نفذنا ذلك ولكن الزمالك لم يرد وأخطرنا الاتحاد الدولي بذلك».

وأتم: «الزمالك بيواجه إنه في الموسم المحلي سيحصل على 10 كارنيهات فقط للاعبين قدامى في الفريق للمشاركة ولن يحق له الحصول على أكثر من ذلك إلا بعد سداد المديونيات السابقة».