يحيى الفخراني يكشف وجود جائزتين للجنة التحكيم والجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

قال الدكتور يحيى الفخراني، خلال مؤتمر مهرجان القاهرة الدراما في دورته الثانية المقام بمدينة العلمين، إن هناك جائزتين في النسخة الجديدة من المهرجان وهما جائرة لجنة تحكيم وجائزة للجمهور.



وانطلق المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما، الذي يعقده القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين، بحضور الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.



وكشفت الفنانة الهام شاهين عضو لجنة التحكيم، عن باقي أعضاء اللجنة، وهم: الفنان كريم عبدالعزيز، والكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج كمال عبدالحميد، والناقد الفني طارق الشناوي.



وانطلق المؤتمر بحضور مجموعة من الفنانين، هم نجلاء بدر وأحمد سلامة وإيهاب فهمي، وأيمن عزب، وعزوز عادل.



وتشهد الدورة الثانية الاحتفال بمرور 60 عاماً على صناعة المسلسلات المصرية، كما يتم الاستمرار في تكريم شيوخ المهنة، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الثانية العديد من المفاجآت.