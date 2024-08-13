مكتب نتنياهو: ما حدث في الحرم القدسي صباح اليوم يعد خرقا للوضع القائم فيه

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «ما حدث في الحرم القدسي صباح اليوم يعد خرقا للوضع القائم فيه».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «سياسة إسرائيل بشأن جبل الهيكل لم ولن تتغير».

وأوضح أن «تحديد السياسة في الحرم القدسي يخضع مباشرة للحكومة ورئيسها»، نافيًا وجود «سياسة خاصة لأي وزير في جبل الهيكل، سواء وزير الأمن القومي أو غيره».

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، وما يدعى بوزير شئون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن بن غفير وفاسرلوف اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحامهما.

يذكر، أن هذا الاقتحام هو السادس لبن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك إن نحو 1800 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

وأفادت، بأن المستعمرين دنسوا الباحات وأدوا طقوسا تلمودية، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، إذ من المتوقع أن يقتحم آلاف المستعمرين المسجد الأقصى خلال هذا اليوم في فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية.

وأضافت الأوقاف، أن قوات الاحتلال عرقلت دخول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى ونشرت قوات كبيرة على أبوابه من أجل تسهيل عمليات اقتحام المستعمرين.