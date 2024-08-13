مدرب الوداد السابق: انضمام يحيى عطية الله للأهلي إضافة كبيرة لمسيرته

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أكد عادل رمزي، نجم منتخب المغرب ومدرب فريق الوداد السابق ومدرب منتخب هولندا للشباب الحالي، أن انضمام يحيى عطية الله للنادي الأهلي إضافة كبيرة لمسيرته بالانضمام لأكبر فريق في إفريقيا.

قال عادل رمزي في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" علاقتي كانت قوية باللاعب يحيى عطية الله حينما دربته في الوداد وسعدت جدًا بخبر انتقاله للنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي".

أضاف:" انضمام يحيى عطية الله للنادي الأهلي إضافة كبيرة له خلال مسيرته الاحترافية فالأهلى أكبر فريق في افريقيا وهي خطوة مناسبة له وهو فريق دوما يلعب على الفوز بالألقاب".

تابع:" يحيى عطية الله لاعب مميز وخصوصا على الناحية البدنية والذي يمكنه اللعب العديد من المباريات في الموسم الواحد، وهو لاعب يتكيف دائما على اللعب تحت ضغط وانتقاله للأهلي اختيار صحيح للاعب الدولي المغربي".

أشار:" على معلول ويحيى عطية الله ثنائي مميز وإضافة كبيرة لفريق الأهلي، ويحيى عطية الله لاعب متكامل ويمتلك شخصية رائعة ولديه تجارب كبيرة سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب المغرب فهو لاعب لا يتأثر بالضغوط الخارجية وهو ما يميزه كلاعب".

أوضح:" النادي الاهلي الفريق الاقوى في افريقيا كلها بالوقت الحالي ودائما هو فريق دوما يفكر على المستوى البعيد ويضم افضل اللاعبين ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة".

أتم:" المنتخب المغربي حاليا يشرف الكرة العربية والافريقية في البطولات الدولية وذلك بسبب نجاح وتنظيم الاتحاد المغربي لكرة القدم وايضا لامتلاكنا لاعبين مميزين محترفين في اكبر الاندية بالعالم خلال السنوات الاخيرة".