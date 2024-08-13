الإفراج عن الجنود المتهمين بتعذيب فلسطيني بمعتقل سدي تيمان وتحويلهم للحبس المنزلي

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه «سيتم الإفراج عن جميع المتهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان ووضعهم تحت الإقامة الجبرية».

ونقلت فضائية «العربي»، صباح الثلاثاء، عن هيئة البث الإسرائيلية، أنه «سيتم الإفراج عن جميع الجنود المعتقلين في قضية تعذيب فلسطيني بمعتقل سدي تيمان وتحويلهم إلى الحبس المنزلي».

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية لمشهد يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الأسير تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل الجنود الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.

وأثار المقطع حالة من الغضب والصدمة بين جمهور منصات التواصل، واصفين المشهد بالفضيحة الكبرى لدولة الاحتلال، وقال مدونون إنها جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم جنود الاحتلال في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت.



