استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين شمالي الضفة

قتل مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، شابا فلسطينيا في بلدة دوما بنابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عامًا) استشهد برصاص مستوطنين في دوما جنوب نابلس.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي جراء اعتداءات المستوطنين في دوما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى قبل إعلان استشهاده.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن مواجهات اندلعت بين أهالي دوما ومستوطنين هاجموا أطراف البلدة، استخدموا خلالها الرصاص الحي.

وتتعرض دوما وبلدات فلسطينية أخرى لاعتداءات متكررة من المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكاب 466 اعتداء خلال يوليو الماضي وحده، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة.

ويقول الفلسطينيون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يكثفون ارتكاب الجرائم التي تمهد لضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هدم المنازل وتهجير المواطنين من أراضيهم وتوسيع الاستيطان وتسريعه.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وباستشهاد دوابشة يرتفع عدد الشهداء برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب، وأكثر من 18 ألفا و500 معتقل، بحسب معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 شهيدا و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.