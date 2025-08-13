سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على سائق ميكروباص بتهمة التعدي على شخص بالدقهلية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي قائد سيارة أجرة "ميكروباص" على شخص بالدقهلية.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 2 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية من (القائم على النشر – مقيم بالجيزة)، بتضرره من قائد السيارة الأجرة لتعديه عليه بالسب حال استقلاله السيارة ورفقته زوجته؛ لاعتراضه على محاولة السائق زيادة الأجرة المقررة.

تم ضبط السيارة وقائدها (عامل – مقيم بمنطقة المنصورة بالدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها.