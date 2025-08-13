محافظ مطروح يناقش تطوير عدد من الميادين العامة بمدينة مرسى مطروح وفق تصميم الهوية البصرية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مقترح تطوير عدد من الميادين العامة بمدينة مرسى مطروح وفق تصميم الهوية البصرية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، وفريق العمل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين "الدكتور حمد حسن رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتورة سالي الديب منسق فريق العمل والدكتورة ميادة عياد، والدكتورة ندى النعناعي، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وعبد الحميد القناشي رئيس لجنة التراث، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة".

وتناول اللقاء التعريف بالهوية البصرية للمحافظة، والتأكيد على أهميتها بما تضيفه من تميز وتسهم في تحقيق مزيد من الولاء والانتماء للمحافظة كجزء من الوطن، وبما يضمه تصميم الهوية البصرية من تعبير عن طبيعة وتراث مطروح، وبيئة المحافظة والإمكانيات، والموارد الطبيعية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

كما تم استعراض مقترح تصميمات تطوير عدد من الميادين بمدينة مرسى مطروح وفق الهوية البصرية منها مدخل المدينة الشرقي وميدان الشراع، وأمام ديوان عام المحافظة والبنك الأهلي، والرميلة مع التوجيه بإمكانية البدء بوضع الهوية البصرية على سيارات الأجرة والأتوبيسات وتاكسي الأجرة، وغيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على نشرها مع وضع الميزانية اللازمة لها.



وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير، إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولجميع فريق العمل من كلية الهندسة بالأكاديمية المشارك في تصميم مقترح الهوية البصرية لمحافظة مطروح.

يذكر أن وضع الهوية البصرية يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير عواصم المحافظات والمدن المصرية مع تحسين الصورة الذهنية، ومن خلال برامج التنمية المحلية المطورة التي تسعي من خلالها لوضع مخططات تساعد على التنمية العمرانية الحضرية والريفية وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات، وبضرورة عمل نموذج تطبيقي للهوية بالمحافظة وفقا لدليل الهوية، بالإضافة إلى جهود التعاون المستمرة بين الأكاديمية مع المحافظة، ونتائج بروتوكول التعاون في مارس العام الماضي، والذي تم من خلاله إعداد مشروع الدليل الإرشادي للهوية البصرية لمحافظة مطروح من خلال فريق العمل المشترك، وتوفير كل المعلومات والعناصر المساعدة لإخراج الهوية البصرية في أسرع، بما تشمله من العناصر التراثية والاقتصادية والسياحية والترفيهية وغيرها للمحافظة والمشروعات التي يمكن تطبيق الهوية البصرية بها.