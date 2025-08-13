تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتجاه "صفقة لإنشاء ممر بين إسرائيل ومدينة السويداء جنوبي سوريا"، رغم عدم وجود حدود بينهما.

أفاد بذلك 3 مسؤولين، أمريكي وإسرائيليان، في تصريحات أدلوا بها لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في 31 يوليو الماضي، لإقامة الممر نفسه، رغم أنه لا توجد أي حدود برية بين إسرائيل والسويداء، التي تفصلها عن مرتفعات الجولان السورية المحتلة محافظة كاملة هي درعا.

وهو ما يجعل أي حديث عن "ممر إغاثي" من الجانب الإسرائيلي إلى السويداء، محاولة لتبرير احتلال مزيد من الأراضي السورية تحت غطاء "دوافع إنسانية" هذه المرة، وفق مراقبين.

وقال "أكسيوس" إن "إدارة ترامب تحاول التوسط في صفقة لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء جنوبي سوريا لإيصال المساعدات إلى المجتمع الدرزي هناك".

علما أن الحكومة السورية تعمل منذ أسابيع على إدخال قوافل مساعدات إنسانية بمشاركة منظمات دولية إلى السويداء، لصالح المتضررين من أحداث إطلاق النار الأخيرة في المحافظة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "إسرائيل قصفت سوريا الشهر الماضي مع اندلاع اشتباكات في السويداء (بين القوات الحكومية ومجموعات خارجة عن القانون تابعة للانفصالي حكمت الهجري)، مدعية أن ذلك جاء دفاعاً عن دروز السويداء".

ورغم أنه ينتهك السيادة السورية، ادعى "أكسيوس" أن "التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين السورية والإسرائيلية بشأن ذلك الممر يمكن أن يسهم في إصلاح العلاقات، وربما إعادة الزخم لجهود الولايات المتحدة نحو اتخاذ مزيد من الخطوات باتجاه التطبيع المحتمل للعلاقات مستقبلا".

مع ذلك، "أعربت الحكومة السورية للولايات المتحدة عن مخاوفها من أن تستخدم المليشيات الدرزية هذا الممر لتهريب الأسلحة"، بحسب الموقع، فيما لم يصدر تعليق فوري من دمشق بهذا الخصوص.

وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الأوضاع في السويداء وصعدت عدوانها على سوريا المستمر منذ شهور، وشنت في 16 يوليو الماضي، غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024، أي تهديد لإسرائيل التي توغل جيشها مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ومنذ ذلك الحين، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق بالجنوب.

كما تحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.