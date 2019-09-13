موعد دفن موجابي لايزال غير مؤكد

أعلنت أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي اليوم الجمعة أنه سيتم دفنه في مقبرة "ناشيونال هيروز" في موعد لم يحدد بعد.

وقال الناطق باسم العائلة ليو موجابي: "يمكنني أن أؤكد أنه سيدفن في أكر الأبطال".

غير أنه أضاف أنه سيضطر إلى الانتظار حتى تؤكد القيادة التقليدية موعد الدفن، وهل ستقام جنازة عامة أم خاصة.

يأتي التأكيد بعد ما تواترت أنباء عن حدو خلاف بين أسرة موجابي والحكومة بشأن المكان الذي سيدفن فيه.

وكانت حكومة زيمبابوي ذكرت في البداية أن موجابي سيدفن بعد غد الأحد في مقبرة "ناشيونال هيروز" على قمة تل في العاصمة هراري، وهي مخصصة لدفن أعضاء النخبة الحاكمة.

ولكن أسرة موجابي قالت إنها تفضل أن يدفن حسب رغبته، بجوار زوجته في منزله الريفي في كوتاما.

ومن المقرر إقامة جنازة رسمية غدا السبت في استاد الرياضات الوطني الذي يضم 60 ألف مقعد حيث من المتوقع حضور عدد من القادة الأفارقة، الحاليين والسابقين.