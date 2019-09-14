مايوركا وبلباو يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري الإسباني

أهدر كل من ريال مايوركا وأتلتيك بلباو فرصة تحقيق فوز ثمين واكتفى كل منهما بالتعادل السلبي خلال مباراتهما سويا اليوم الجمعة في افتتاح فعاليات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع مايوركا رصيده إلى أربع نقاط لكنه ظل في المركز الرابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

ورفع بلباو رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما في الشوط الثاني حتى جاءت الفرصة لمايوركا لتسجيل هدف التقدم قبل عشر دقائق من نهاية المباراة ولكن إبدون براتس أهدر ضربة جزاء للفريق.

وتصدت العارضة لكرة خطيرة من بلباو في الوقت بدل الضائع قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء للفريق بعد لمسة يد على أحد لاعبي مايوركا داخل منطقة الجزاء حيث لجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب ضربة الجزاء.

وسدد البديل أريتز أدوريز ضربة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وتصدى لها حارس المرمى كما ألغى الحكم هدفا لمايوركا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة بداعي التسلل ليخرج اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.