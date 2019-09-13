منافسة حامية قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية بين حزب الليكود ومنافسه

أظهرت استطلاعات الرأي قبل أيام من الانتخابات العامة الثانية في إسرائيل خلال العام الجاري وجود منافسة حامية بين الحزبين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن يتجاوز كل من حزب الليكود اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض المنتمي لتيار الوسط 30 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (كنيست)، لكن الاستطلاعات منقسمة حول الحزب الذي سيتصدر الانتخابات التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل.

ويعتمد حكم إسرائيل على تشكيل ائتلاف يضم أغلبية الأعضاء في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

غير أنه لم يُظهر أي استطلاع أغلبية مطلقة لائتلاف تم تجربته واختباره يجمع بين الأحزاب اليمينية والدينية بدون ضم السياسي اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان.

ورفض ليبرمان، وزير الدفاع السابق دعم حكومة نتنياهو عقب الانتخابات التي أجريت في نيسان/ أبريل، مما أدى إلى التصويت على حل الكنيست. ويختلف ليبرمان بشدة مع الأحزاب الدينية حول ما إذا كان اليهود طلاب المعاهد الدينية ينبغي أن يؤدون الخدمة العسكرية.