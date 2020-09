أشاد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بدعم الدولي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، لزميله مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وكتب أحمد أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه رسالة جميلة في كرة القدم، يجب أن تكون هناك دائمًا مساحة للتضامن والتعاطف، محمد صلاح مثال يحتذى به".

وكان محمد صلاح، أعلن اليوم دعمه لزكريا بالاحتفال على طريقته بعد تسجيل هدفه الثالث في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد في أولى جولات الدوري الانجليزي الممتاز.

This is a beautiful message. #Football ⚽️ should always be an area of #solidarity and #compassion. @MoSalah is an example! 💫 https://t.co/ozW85BK9a8