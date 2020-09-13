 نقيب المحامين: توريد 9 ملايين جنيه من مستحقات النقابة لدى وزارة العدل - بوابة الشروق
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نقيب المحامين: توريد 9 ملايين جنيه من مستحقات النقابة لدى وزارة العدل

رجائي عطية
رجائي عطية
محمد فتحي
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 4:41 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 4:41 م

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة.

وقال عطية فى بيان له اليوم،:"وصلني أمس، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة، الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفاً و35 جنيهاً و24 قرشاً، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفاً و578 جنيهاً و92 قرشاً، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً.

وأضاف مخطابا المحامين: "مجلس الدولة وعدني منذ ثلاثة أيام بتوريد أكثر نحو 37 مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".


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