إدارة الآثار الغارقة: البعثات تواصل أعمالها أول أكتوبر المقبل بالإسكندرية

قال رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة الدكتور إيهاب فهمي، إن البعثات الأثرية تواصل أعمالها أول شهر أكتوبر المقبل، وفق تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونستعد حاليا لبدء الموسم الأثري، مشددا على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعدات والتباعد بين الأثريين أثناء العمل على المركب أو على المواقع الأرضية مع ارتداء الماسكات الطبية.

وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية لـ"الشروق" اليوم الأحد، أن البداية ستكون بعثتين أولهما الفرنسية التابعة لمركز الدراسات السكندرية وتستكمل أعمالها أمام قلعة قايتباي بحي الجمرك، والأخرى تابعة للمعهد الأوروبي وتستكمل في منطقة الميناء الشرقي وخليج أبي قير.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، إلى وجود 8 مواقع أثرية بمناطق قايتباي، والميناء الشرقي وخارج الميناء الشرقي حتى شاطئ سيدي بشر، وخليج أبي قير، وجزيرة نيلسون، والميناء الغربي الذي تعمل عليه البعثة الروسية وساوس هامبتون.