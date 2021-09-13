 انتحار سيدة بأقراص سامة في مساكن فيصل.. والتحريات تكشف السبب - بوابة الشروق
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انتحار سيدة بأقراص سامة في مساكن فيصل.. والتحريات تكشف السبب

أيمن مكي
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 4:50 م
أقدمت ربة منزل على الانتحار، اليوم الاثنين، بتناول أقراص سامة لمرورها بأزمة نفسية داخل شقتها بمنطقة المساكن فيصل، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة المساكن فيصل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبجوارها بعض الأقراص السامة.

وبسؤال أهليتها أفادوا بإقدام المتوفاة على الانتحار بتناول أقراص سامة، لمرورها بأزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، نافيين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة.

نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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