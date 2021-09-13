 وضع صناديق​ قمامة بكورنيش مرسى مطروح بالتنسيق مع المطاعم والفنادق - بوابة الشروق
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وضع صناديق​ قمامة بكورنيش مرسى مطروح بالتنسيق مع المطاعم والفنادق

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 8:09 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 8:09 م

نسقت الإدارة العامة للسياحة والمصايف مع 24 منشأة سياحية من المطاعم والفنادق السياحية بمدينة مرسى مطروح؛ لوضع عدد من صناديق القمامة بطريق الكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية، في إطار العمل على الارتقاء بالنظافة العامة بالمحافظة، تحت شعار "محافظة نظيفة جميلة".

وأشاد محافظ مطروح بجهود المبادرة، موجها الشكر للقائمين عليها، والتي تأتي في إطار تفعيل الخدمة المجتمعية لتلك المنشآت، ومساهمتهم الفعالة للحفاظ على النظافة العامة والبيئة، مع تشجيع زوار المحافظة على الحفاظ على البيئة والنظافة العامة لظهور المحافظة بالشكل اللائق لها سياحيا وحضاريا.

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