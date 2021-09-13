أوامر ملكية سعودية في مقدمتها إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية يأتي في مقدمتها أمرًا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين ناصر بن عبدالرزاق النفيسي من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقضى الأمر الملكي الثالث بتعيين ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.