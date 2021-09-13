4  لاعبات يمثلون مصر في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للشابات

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حسم أربع لاعبات من منتخب مصر للخماسي الحديث تأهلهم الي الدور النهائي في بطولة العالم تحت 17 عام والمقامة خلال الفترة من 13 وحتي 19 سبتمبر علي ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

واختتمت منافسات السباحة والليزرن في نصف النهائي وتصدرت حبيبة رمضان المجموعة الأولي برصيد 809 نقطة بينما احتلت ملك اسماعيل المركز السابع في نفس المجموعة برصيد 806 نقطة ليتأهل الثنائي الي منافسات النهائي التي تقام غدا.

وفي منافسات السباحة واليزر رن بالمجموعة الثانية حصدت جنا محمد المركز الرابع برصيد 803 نقطة بينما احتلت جنا الجندي المركز الثامن برصيد 802 نقطة ليتأهل الثنائي الي منافسات النهائي التي تقام غدا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

يشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.