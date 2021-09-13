شركة أرامكو السعودية تجري محادثات لتزويد السودان بالوقود

تجري شركة أرامكو السعودية محادثات مع السودان بشأن اتفاق "طويل الأجل" وسط نقص حاد للوقود في السودان دفع الحكومة إلى وضع نظام حصص ومحاولة التعامل مع الإحباط المتزايد بين السكان بسبب الطوابير الضخمة أمام محطات الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن وزارة الطاقة والنفط السودانية قولها في بيان إنها اقتربت من توقيع اتفاق قبيل منتدى اقتصادي بين البلدين يبدأ في العاصمة الخرطوم غدا الاثنين. ومن النقاط الرئيسية .

وبدأت السعودية بالفعل في إرسال بعض شحنات الوقود إلا أنه من المتوقع إبرام اتفاق طويل الأجل مع أرامكو من أجل تثبيت إمدادات الوقود للسودان.

ولم يتم تحديد كميات الوقود التي سيتم إرسالها والإطار الزمني لها.

كما ذكر البيان أنه من المتوقع أن يوقع السودان اتفاقا مع شركة "اكوا باور" السعودية للطاقة لإنتاج الطاقة الشمسية في السودان.