مصرع 3 أطفال وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفرالشيخ

لقى 3 أطفال مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم- شابة، اليوم الثلاثاء، في ترعة بنطاق مركز سيدي سالم، وأصيب 6 أشخاص، لاختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بانقلاب سيارة علي طريق سيدي سالم شابة، لينتج عن ذلك إصابة ٦ أشخاص بإصابات خطرة، ووفاة ٣ أطفال.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بمستشفى سيدي سالم المركزي، فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.