قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، تطبيق سياسة اليوم الكامل في تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة التي يستعد فيها للموسم الجديد.

وجاء ذلك القرار بأوامر من كولر بعد إلغاء المعسكر الأوروبي وتأجيله لنوفمبر المقبل، وبالتالي يسعى كولر للوصول إلى أبعد نقطة في المستوى البدني للاعبين.

ومن المقرر أن يتم تطبيق سياسة اليوم الكامل في التدريبات أي يحضر لاعبو الأهلي في ساعة مبكرة من صباح كل تدريب ومن ثم يخوضوا المران على فترتين.

وكانت الشركة المسئولة عن تنظيم معسكر الأهلي في هولندا أغلنت إلغاء المعسكر بسبب صعوبة استخراج التأشيرات للاعبي الفريق.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إقامة معسكر الاستعداد للموسم الجديد في أوروبا قبل أن يستقر على هولندا، خلال الفترة من 18 إلى 28 من سبتمبر الجاري.

وبإلغاء المعسكر، تضيع على الأهلي فرصة خوض المباراتين الوديتين ضد آيندهوفن يوم 21 سبتمبر، وودية أخرى لم يكن تحدد طرفها، يوم 25.

وشهد المران انتظام المالي أليو ديانج، بعد وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادمًا من بلاده.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي شهد تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية.

وواصل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي، في إطار تجهيز كل منهم للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية، بينما انتظم عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في التدريبات بشكل كامل، بعد مشاركتهم في جانب من المران في وقت سابق.