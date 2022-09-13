 هازارد على رأس قائمة ريال مدريد أمام لايبزيج بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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هازارد على رأس قائمة ريال مدريد أمام لايبزيج بدوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 2:53 م

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة لايبزيج الألماني، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد صدارة مجموعته بدوري الأبطال بالتساوي مع شاختار ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي لايبزيج في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو.


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