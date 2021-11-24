علقت الفنانة إلهام شاهين، على الصورة المتداولة للفنانة ميرفت أمين المخرج علي عبد الخالق، وتنمر البعض عليها، قائلة: «النجمة الجميلة والعظيمة ميرفت أمين، تتمتع بشعبية واحترام كبير من الجمهور، وتعد أجمل جميلات السينما المصرية».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين: «ميرفت أمين حلم ناس كتير، هذا الأمر لم ولن يتغير، كلنا بنكبر لكن ما يبقى تأثير وقيمة الفنان، وميرفت أمين لها تأثير عظيم من خلال أعمالها، واحترام الجمهور لها».

وأضافت أنها «أكثر شخص يتعرض للهجوم على مواقع التواصل»، مضيفة: «الذين تنمروا على صورة ميرفت أمين نفوس مريضة، أنا لا أتابع مواقع التواصل ولا أدخل عليها، ولا استعداد لدي للدخول في مهاترات وأسمع لأناس لا قيمة لهم».

ونوهت إلى أن تصوير الفنانين خلال الجنازات، لا يدل على الاحترام لجلال الموقف، متابعة: «نحن في عزاء، وفي حالة حزن ونبكي على صديقنا والناس الذين نحبهم، نحن بشر سيبونا لحزننا ونعيش ده، التنمر أصبح في كل الأوقات بهذا الشكل السخيف».

وناشدت نقابة المهن التمثيلية منع التصوير في العزاء والجنازات، معقبة: «ما يكتب من تفاهات على مواقع التواصل ليس نقدا، الخروج عن الآداب العامة والتنمر شيء لا نحترمه أبدا، لا ينبغي الاعتداء على حياتنا الشخصية في كل وقت، أنا مش ملككم طول الوقت، ومش من حقك تصورني في كل أوقاتي».