منتخب ليبيا يحقق برونزية  أفريقيا ويتأهل لبطولة العالم للطائرة

حقق منتخب ليبيا للرجال للكرة الطائرة برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/22

22/25

23/25

15/25

وبهذه النتيجة حقق منتخب ليبيا المركز الثالث ويتأهل إلى بطولة العالم المقبلة رفقة منتخبي مصر والجزائر طرفي النهائي القاري الذي ينطلق بعد قليل.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة رقم 2 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى المنتخب المصري إلى استعادة لقب البطولة والتتويج بالبطولة التاسعة في تاريخه وإسعاد الشعب المصري وتسيد القارة الأفريقية مرة أخرى، خاصة أن منتخب مصر يعد ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بلقب بطولة الأمم الأفريقية حيث يحمل في رصيده 8 ألقاب خلف المنتخب التونسي البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد و حسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصري المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.