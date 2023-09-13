بثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يوثق لحظات مأساوية لمحاولة إنقاذ شاب ليبي قبل أن تجرفه السيول بمدينة درنة التي ضربتها العاصفة «دانيال».



ففي مقطع الفيديو، كان الشاب الليبي محاصرا وسط الفيضانات، بينما كان بعض المحيطين به يحاولون إنقاذه، وهم يصطفون على مقربة منه، في موقف شديد الصعوبة.



وأثناء محاولة إخراج الشاب عبر حبل تم ربطه حول عنقه، تغلبت عليه المياه التي جرفته وأغرقته في ثوانٍ فرقت بين الحياة والموت.

لحظات تحبس الأنفُس أثناء محاولة إنقاذ شاب ليبي قبل أن تجرفه السيول بمدينة درنة جراء عاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا منذ أيام#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/p4fqFy51wE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2023

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة خلفت أكثر من 5300 قتيل، بجانب آلاف المفقودين.



وتكبدت مدينة درنة الكلفة الأكبر، بعدما انهار سدّان هناك، بعد ظهر الأحد جراء العاصفة، فتدفقت المياه في المدينة، جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.